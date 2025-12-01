İstanbul baraj doluluk oranı nedir? 1 Aralık İSKİ verileri
Birçok ilimizde baraj doluluk oranları alarm seviyesinde bulunuyor. İstanbul'da da durum oldukça ciddi. Büyükşehirde dün kısa süreli bir yağış görülmesi üzerine, barajlardaki doluluk oranının artıp artmadığı hızla araştırılmaya başlandı. İşte "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunun yanıtı...
Megakent İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar sevinç yaratırken, bu yağışların ardından su kaynaklarının son durumu merak konusu olmaya başladı. İSKİ güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar şimdi "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusuna yanıt arıyorlar.
1 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ, 1 Aralık 2025 tarihine ait verileri açıkladı. Yapılan son bilgilendirmeye göre, kent genelindeki toplam baraj doluluk oranı yüzde 18.27 seviyesine geriledi. Bir önceki gün açıklanan verilerde bu oran yüzde 18.38 olarak kaydedilmişti.
Ömerli: %15
Darlık: %28
Elmalı: %49
Terkos: %20
Alibey: %11
Büyükçekmece: %20
Sazlıdere: %18
Istrancalar: %25
Kazandere: %2
Pabuçdere: %3