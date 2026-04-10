İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Barajlar doldu mu, yüzde kaç?
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, son dönemdeki yağışların ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ verilerine göre baraj göllerindeki su seviyeleri, yaz ayları öncesinde kritik bir önem taşıyor. İşte "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunun cevabı...
Nisan ayı ilerlerken İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları merak ediliyor. Her geçen gün doluluk oranı artarken bugün de mega kentte yağmur bekleniyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı nedir?
10 Nisan 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı nedir?
10 Nisan 2026 Cuma tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 69.85'e çıktı. Dünkü oran ise yüzde 69.67'ydi.
Baraj doluluk oranları
Ömerli: %92
Darlık: %86
Elmalı: %93
Terkos: %56
Alibey: %67
Büyükçekmece: %56
Sazlıdere: %45
Istrancalar: %85
Kazandere: %63
Pabuçdere: %56
Kaynak: HABER MERKEZİ