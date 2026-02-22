İstanbul barajlarında doluluk yüzde 42,9’a geriledi

İstanbul’da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Şubat itibarıyla kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 42,91 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 70,79 olan doluluk oranlarının, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle belirgin şekilde düştüğü görülüyor. Son günlerde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki toparlanmanın sınırlı kaldığı dikkat çekiyor.

Baraj bazında doluluk oranları

İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre İstanbul’a su sağlayan başlıca barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 58,81

Darlık: Yüzde 59,78

Elmalı: Yüzde 90,12

Terkos: Yüzde 27,87

Alibey: Yüzde 35,58

Büyükçekmece: Yüzde 32,19

Sazlıdere: Yüzde 26,71

Istrancalar: Yüzde 73,67

Kazandere: Yüzde 54,10

Pabuçdere: Yüzde 29,51