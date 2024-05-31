İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Cornelia" isimli gemi, makine arızasının giderilmesiyle, kılavuz kaptan, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörleri refakatinde Boğaz'daki seyrine devam etti.

Çift yönlü ve geçici olarak askıda olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, söz konusu geminin seyrini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

175 metre boyundaki kargo gemisinde meydana gelen arıza nedeniyle transit geçişler saat 07.25 itibarıyla durdurulmuştu.