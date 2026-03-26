İstanbul Boğazı yakınlarında Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol taşıyan Altura adlı Türk tankerine, İstanbul Boğazı’na yaklaşık 26 kilometre mesafede dron çarptı. Hasar alan ve su almaya başlayan gemi acil yardım çağrısı yaptı. 27 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayın bir saldırı olup olmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı.
Emniyet ekipleri gemiye ulaştı
Güvertede ve makine dairesinde hasar oluştuğu belirtilirken, tankerde görevli 27 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ve gemiye ulaşıldığı aktarıldı.
Boğaza yakın noktada yaşanan olayın saldırı olup olmadığına ilişkin belirsizlik sürerken, yetkili makamlardan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.