İstanbul Boğazı yakınlarında Türk tankerine dron isabet etti

140 bin ton petrol taşıyan Altura adlı Türk tankerine, İstanbul Boğazı’na yaklaşık 26 kilometre mesafede seyir halindeyken dron çarptı. Çarpmanın ardından su almaya başlayan gemi, acil yardım çağrısı yaptı.

Emniyet ekipleri gemiye ulaştı

Güvertede ve makine dairesinde hasar oluştuğu belirtilirken, tankerde görevli 27 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ve gemiye ulaşıldığı aktarıldı.

Boğaza yakın noktada yaşanan olayın saldırı olup olmadığına ilişkin belirsizlik sürerken, yetkili makamlardan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.