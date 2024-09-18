İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Gerekçe ise gemi kurtaran römorkörün 392 metrelik yedek yüzer havuzuyla boğazdan geçecek olması.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.