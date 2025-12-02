İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Yoğun sis İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesini kritik seviyeye düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, güvenlik gerekçesiyle Boğaz'ın çift yönlü gemi trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Sis dağıldığında geçişler kontrollü şekilde yeniden başlatılacak.
İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi üzerine Boğaz'ın çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldığını duyurdu.
Yeniden açılacak
Yetkililer, sisin dağılması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte gemi geçişlerinin kontrollü şekilde yeniden açılacağını belirtti.
