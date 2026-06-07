İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 41. Yıl Amiral Kupası Yarışı nedeniyle saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu. Yarışların tamamlanmasının ardından Boğaz'daki deniz trafiğinin saat 17.00'ye kadar kademeli olarak yeniden açılması bekleniyor.
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi. Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA