İstanbul bugün yandı, yarın serinliyor! Yağmur yağacak mı?

İstanbul'da hafta boyunca yapılan meteorolojik uyarıların ardından, sıcaklıklar bugün kent genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar yükselirken, bazı ilçelerde bu değerlerin daha da üzerine çıkıldı.

Meteoroloji verilerine göre saat 13.20 itibarıyla Tuzla ve Çekmeköy'de 39 derece, Şile'de 38 derece, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de ise 37 derece sıcaklık ölçüldü. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte nem oranının da artması, özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklığı daha da yukarı çekti.

Yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahil ve yeşil alanlara yöneldi. Kimi denize girerek serinlemeyi tercih ederken, kimileri de parklarda gölge alanlarda vakit geçirdi. Kent genelinde klima kullanımının artmasıyla birlikte enerji tüketiminde de yoğunluk gözlendi.

Serin hava yolda: Yağış görülebilir

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının bugün itibarıyla zirveye ulaştığını ve yarından itibaren kuzeyden gelen daha serin bir havanın etkili olacağını belirtiyor. Bu serin hava akımının ilk olarak Marmara Bölgesi'nde hissedileceği, ardından hızla doğuya doğru ilerleyeceği ifade ediliyor.

İstanbul'da da sıcaklıkların birkaç gün içinde mevsim normallerine yaklaşacağı, bazı bölgelerde ise hafif yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel yağışların beklendiği belirtiliyor.

Temmuz sonunda sıcaklıklar yeniden yükselecek

Uzun vadeli hava tahminlerine göre, 15 Temmuz'dan sonra bölgede kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek. Ancak temmuz ayının son haftasında yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, bu dönemde yeniden yüksek sıcaklık değerlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.