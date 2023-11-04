İstanbul-Bursa feribot seferlerine kuvvetli rüzgar engeli
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.
Haber Merkezi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) açıklamasına göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.