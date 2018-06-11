İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 itfaiyeci alacak

11 Haziran 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), memur olarak istihdam edilmek üzere itfaiyeye sınavla 500 personel alınacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, İBB İtfaiye Yönetmeliğinin sınav hükümlerine göre 500 itfaiye eri kadrosu için personel alımı yapacağı kaydedildi.

Sınav girecek adayların 11-25 Haziran tarihleri arasında belediyenin internet sitesinde paylaşılan forumlara ulaşarak müracaat işlemlerini başlatabilecekleri belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aranan şartlara haiz itfaiyeci adaylarının 11-25 Haziran tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezine gelerek şahsen müracaat edip tabip gözetimde boy ve kilo ölçümü yaparak başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 27 Haziran'da kurumun internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler kurumumuzun resmi internet sitesinde ayrıca ilan edilecek."

Kaynak: AA