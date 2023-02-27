İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem hazırlığı: İmamoğlu’ndan deprem manifestosu
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da beklenen 7,4 ve üzeri büyüklüğünde depreme hazırlık için düğmeye bastı.
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Birol BOZKURT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba günü depreme yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı bir basın toplantısı ile duyuracak.
İmamoğlu’nun açıklayacağı önlemler arasında depreme dayanıksız binaların dönüşümü için sağlanacak kolaylıkların yer alması bekleniyor.
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan KİPTAŞ aracılığı ile bölgesel dönüşüm yerine bina bazlı dönüşümün de başlatılması planlanıyor.
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