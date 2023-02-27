  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem hazırlığı: İmamoğlu’ndan deprem manifestosu
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem hazırlığı: İmamoğlu’ndan deprem manifestosu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  İstanbul’da beklenen 7,4 ve üzeri büyüklüğünde depreme hazırlık için düğmeye bastı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Birol BOZKURT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba günü depreme yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı bir basın toplantısı ile duyuracak.

İmamoğlu’nun açıklayacağı önlemler arasında depreme dayanıksız binaların dönüşümü için sağlanacak kolaylıkların yer alması bekleniyor.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan KİPTAŞ aracılığı ile bölgesel dönüşüm yerine bina bazlı dönüşümün de başlatılması planlanıyor.

Naci Görür harita üzerinde uyardı: İstanbul, İzmir ve Adana...

Istanbul Haberleri

Naci Görür harita üzerinde uyardı: İstanbul, İzmir ve Adana...
Fiziksel hasar 34,2 milyar dolar

Deprem Haberleri

Fiziksel hasar 34,2 milyar dolar
Bu konularda ilginizi çekebilir
istanbul deprem