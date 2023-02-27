İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem hazırlığı: İmamoğlu’ndan deprem manifestosu

Birol BOZKURT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba günü depreme yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı bir basın toplantısı ile duyuracak.

İmamoğlu’nun açıklayacağı önlemler arasında depreme dayanıksız binaların dönüşümü için sağlanacak kolaylıkların yer alması bekleniyor.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan KİPTAŞ aracılığı ile bölgesel dönüşüm yerine bina bazlı dönüşümün de başlatılması planlanıyor.