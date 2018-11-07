İstanbul çiçek açacak!

07 Kasım 2018

Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı Eurasia Plant Fair / Flower Show İstanbul, 10. kez kapılarını açıyor.

CYF Fuarcılık tarafından SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) işbirliği ile 22-24 Kasım tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona bu yıl yaklaşık 200 firma katılıyor. Fuarda, her iklim koşulu ve toprak yapısına uygun yüzlerce çeşit bitki, farklı ve yenilikçi peyzaj uygulamaları ile üretimdeki yenilikler sergilenecek. Eurasia Plant Fair / Flower Show İstanbul kapsamında ilki düzenlenen konferans programında ise Peyzaj ve Süs Bitkileri sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Kamudaki tasarruf önlemlerine, yurt dışı pazarlardaki daralma da eklenince, kur avantajını arkasına alan yerli üretici, yönünü Avrupa'ya çevirdi!

22 Kasım'da kapılarını açacak olan Eurasia Plant Fair / Flower Show İstanbul, profesyonel ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Bu yıl 10.'sunu düzenleyecekleri fuarın özellikle yerli üreticiler açısından önemini vurgulayan CYF Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gültekin, “Yurt içi ticaretinin yüzde 70’ini kamu ve belediyelere yapan, yurt dışında ise ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri’ne ihracat gerçekleştiren süs bitkileri ve peyzaj sektörü, bir taraftan kamudaki tasarruf önlemleri diğer yandan mevcut pazarlarda yaşanan daralma nedeniyle yönünü Avrupa’ya çevirdi. Kur avantajının da etkisiyle AB ülkelerine ara mal ihraç eder duruma gelen sektör, Eurasia Plant Fair / Flower Show İstanbul’da kendisine yeni pazar kanalları açacak” dedi.

Millet Bahçeleri için yerli ve milli bitkiler Flower Show İstanbul’da!

Süs Bitkileri ve Üreticileri Alt Birliği SÜSBİR olarak Eurasia Plant Fair / Flower Show İstanbul’u desteklediklerini söyleyen birlik yönetim kurulu başkanı Ahmet Dündar, özellikle kamuda ve belediyelerin peyzaj uygulamalarında ithal ürünler yerine yerli ürünlerin tercih edilmesinin, Türk üreticilere dolayısıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Dündar, 100 günlük eylem planında yer alan Millet Bahçeleri için de aynı şekilde yerli ve milli bitkilerin kullanılmasını arzu ettiklerini, fuara katılan üyelerinin bu konuda pek çok alternatifi bir arada sergileyeceklerini söyledi.