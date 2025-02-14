İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’ta yapılan TÜSİAD genel kurulundaki konuşmasında bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yargıyı etkilemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Aras’ın sözlerinin kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ne demişti?

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına değinen Ömer Aras, “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir” dedi.

Geçtiğimiz yıl İliç’teki altın madeninde 9 işçinin, 2023’te ise Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aras, “Bu kazaların arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliği var” diye konuştu.

Aras, Japonya’da daha büyük depremler yaşanmasına rağmen can kaybının Türkiye’ye kıyasla düşük olduğunu belirterek, “Bizdeki ölümlerin nedeni maliyet odaklı kural tanımazlık ve denetimsizliktir” ifadelerini kullandı.

Belediyelere kayyum tepkisi

Son haftalarda yaşanan siyasi olaylara da değinen Aras, “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” diyerek, hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Bir siyasi parti liderinin tutuklanmasına ve gazetecilere yönelik baskılara dikkat çeken Aras, “Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorun kanunlar değişse de çözülmüyor” dedi.

"Bu, çocukların değil sistemin hatasıdır"

Türkiye’nin eğitim sistemindeki sorunlara da değinen Aras, “Eğitim sistemini siyasetin, siyasi partilerle ilişkilendirilen yapıların ve tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Aras, okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması gerektiğini vurgulayarak, öğretmen ve akademisyen kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çekmişti.

Türkiye’nin 2003 yılından bu yana PISA araştırmalarında OECD ortalamasının altında kaldığını belirten Aras, “Bu, çocukların değil sistemin hatasıdır” dedi. Müfredat değişikliklerinin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

"Beyin göçü ve eşitsizlik artıyor"

Aras, yurt dışına göç eden 25-29 yaş arası nüfusun geçen yıl 110 bine ulaştığını belirterek, “Gençleri ülkede tutabilmek için tüm özgürlük alanlarını genişletmeliyiz” dedi. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 37 olduğunu ve bunun batı ülkelerinde yüzde 52 seviyesinde olduğunu vurgulayan Aras, gelir adaletsizliğinin arttığını ve enflasyonun bu süreci daha da derinleştirdiğini belirtti.

Türkiye’nin en büyük işveren örgütü olan Mehmet Ömer Arif Aras'ın açıklamarına büyük yankı bulmuş, aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yer aldığı ve aralarında bakanların da bulunduğu pek çok isim tepki göstermişti.

Peki, hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

TÜSİAD YİK Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

1971 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan Aras, 1975’te İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1978’de Syracuse Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 1981’de doktorasını tamamladı.

1982-1984 yılları arasında Ohio State Üniversitesi’nde asistan profesör olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen Aras, 1984 yılında Citibank İstanbul'da iş hayatına atıldı.

1987 yılında Finansbank’ın kurucuları arasında yer aldı ve bankada üst düzey yöneticilik yaptı. 1995-2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Finansbank’ın yurt dışındaki iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2006 yılında National Bank of Greece’in Finansbank’ı satın almasının ardından bankanın yönetiminde görev aldı. 2016’da Qatar National Bank’ın Finansbank’ı satın almasıyla, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu’nda çeşitli görevler üstlenen Aras, 2015’te TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı’na seçildi. 2024 yılında TÜSİAD YİK Başkanı oldu.