İstanbul depremi tartışılırken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Bursa için deprem uyarısı: 7 ve üzeri...

Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’de uzun süre deprem beklenmediğini söylemesi tartışma yarattı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ercan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Olası İstanbul depremi kamuoyunun gündeminde yer alırken Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da bir uyarı Bursa için geldi. Bektaş, bir sosyal medya kullanıcısının "Bursa'da 7 ve üzeri deprem olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Deprem bilimci, "KAF'ın güney kolunda, İznik-Mudanya-Bursa yöresi 1957 ve 1967 Mudurnu depremlerinden sonra sismik boşluğa dönüşmüştür" dedi.

Bektaş açıklamasının devamında, "Buna ek olarak 1999 İzmit ve Düzce depremlerinden sonra stres transferiyle güney kolda sismisite artmıştır. Sonuç: 1855 7 büyüklüğündeki depreminin tekrarı yaşanabilir" uyarısında bulundu.