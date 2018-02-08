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İstanbul emniyetinde görev değişimi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu müdüriyet emrine çekilirken, yerine Eğitim Şube Müdürü Murat Işık getirildi.

İstanbul emniyetinde görev değişimi
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Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun yerine Eğitim Şube Müdürü Murat Işık atandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Kocaoğlu, görevinden alınarak, müdüriyet emrine çekildi.

Kocaoğlu'ndan boşalan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Eğitim Şube Müdürü Murat Işık getirildi.

Eğitim Şube Müdürlüğü'ne ise Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek getirildi.

Kaynak: AA

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