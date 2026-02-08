İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin yayımladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı söz konusu haftada Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Raporda yer alan verilere göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1447 uçuşla listenin ilk sırasında yer aldı. İstanbul'u günlük 1235 uçuşla Londra Heathrow, 1167 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1151 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen de ilk onda yer aldı

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da aynı dönemde günlük ortalama 746 uçuşla Avrupa genelinde en yoğun 8'inci havalimanı oldu. Veriler, İstanbul'un uluslararası hava trafiğindeki güçlü konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.