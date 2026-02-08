Sarıyer-Kilyos arası 35 dakikadan 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi için düzenlenen TBM Çıkış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 4 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer - Kilyos Tüneli Projesi için düzenlenen TBM Çıkış Töreni'ne katıldı. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra projede emeği geçen çalışanlar ile protokol de yer aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ilk kez kullanılan 'TBM' makinesi tören alanında yeniden çalıştırıldı, dakikalar sonra kazı çalışmalarını tamamlayarak alkışlarla tünelin sonuna ulaşıldı.

"Türkiye'nin en büyük 3.TBM'i kullanılarak büyük bir başarıya imza atıldı"

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Özellikle metro ve demiryolu tünellerinde sıkça kullandığımız TBM teknolojisini, Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanıyoruz. Bu proje, karayolu tünellerinde tünel açma makinesinin ilk ve tek uyguladığı onemli bir adım olmakla birlikte, Avrasya Tüneli ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Eşme - Salihli arasındaki T-1 Tüneli'nden sonra, burada 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük 3.TBM'i kullanılarak büyük bir başarıya da imza atıldı.

Çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla 'NATM' metodu, yani delme patlatma şeklinde ve TBM teknolojisi olmak üzere 2 yöntemi eş zamanlı uyguluyoruz. Bugün itibariyle de 2024 yılının Aralık ayında başladığımız TBM ile 4 bin 800 metrelik kazma çalışmasını bitirerek başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çift tüp toplam uzunluğu 13 bin 715 metre olan tünelin 10 bin 833 metresini, yaklaşık yüzde 79'unu delmiş bulunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Geri kalan 2 bin 882 metrelik kesimin açılmasını da NATM yöntemiyle sürdürüyoruz. Şu anda sahada 180 adet makine/ekipman ve 879 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz.

İnşallah Sarıyer - Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını bu yıl tamamlama hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım kökten değişecek, şehrimizin altyapısı çok daha güçlenecektir. Projemizle Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer - Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacaktır" şeklinde konuştu.

"Seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz"

Bakan Uraloğlu, "Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Bu düşüncelerle Sarıyer-Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını yürüten ve TBM çalışmalarını başarıyla tamamlayarak projeyi bu aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.