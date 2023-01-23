İstanbul Havalimanı metrosu hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattının açılışında yaptığı konuşmada, Kağıthane'den başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattının İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek, "Bu metro hattıyla Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek” dedi. Metro hattını İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, “Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci, yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dopdolu, gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. Bundan 3 yıl önce ilk kaynak törenine, birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe'ye ulaşma sevincine, yaklaşık 1,5 yıl önce ilk test sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu hizmete açıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, hizmete alınan metro hattını Kağıthane'de Mahmutbey metrosuyla entegre ettiklerini, birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs durağıyla da birleştireceklerini ifade etti. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sisteminin TÜBİTAK işbirliğiyle ASELSAN tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattı projemizdeki çalışmalar da süratle devam ediyor. Bunların yanında Bakırköy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız” dedi.