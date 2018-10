İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş

31 Ekim 2018

İstanbul Havalimanı'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle bugün başladı.

THY, saat 11.30'da gerçekleşen ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla yaptı. İlk uçuşta 340 yolcu olacağı belirtildi.

İkinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak. İstanbul Havalimanı'na ilk inecek uçak ise saat 14.15'te Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı.

"İstanbul dünyanın havacılık merkezi olacak"

İlk tarifeli sefer dolayısıyla havalimanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile birlikte check-in kontuvarına gelerek temsili bilet aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Turhan, "İstanbul Havalimanından bugün 11.10 uçağıyla Ankara'ya yolcularımız ilk kalkışı yapacaklar. Geleceğimize, büyük Türkiye'ye, zengin, mutlu ve güçlü Türkiye'ye ilk uçuşu İstanbul Havaalanı'ndan yolcularımız Ankara'ya yapacak. Bundan sonra İstanbul Havaalanı'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak." ifadelerini kullandı.

Yolcuların hem aktarma yapmak, hem de Türkiye'yi gezmek üzere havalimanına geleceğini belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası. Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Buradan faydalanan insanların, yolculuk yapacak olan tüm insanların mutlu olması, işlemlerini kolay yapması için her türlü tesis düşünüldü. İhtiyaçları giderecek tedbirler alındı. Güvenliğinden tutun, zamanlarını en iyi şekilde, en rahat şekilde kullanmaları için, havalimanına girişten uçağa bininceye kadar, gelen yolcularımızın uçaktan inişinden havaalanından çıkıncaya, hatta evlerine ulaşıncaya kadar gerekli her türlü tedbirler alınmıştır. Burada mekanlar büyük ve rahattır, ferahtır. İnsanların hareket kabiliyetini ve hızını artırmak için her türlü otomasyon sistemleri, güvenlik sistemleri tesis edilmiştir."

Gelen yolculara hizmet verecek olan personelin de eğitildiğini vurgulayan Bakan Turhan, "Bugün burada beni üç kişi karşıladı. Biletimi kesmiş, hazırlamışlar. Gelecek olanların bileti hazır bir şekilde bekleyecek ve buradan check-in yaptırdıktan sonra zamanları yoksa en kısa zamanda uçağa ulaşabilecekler. Zamanları varsa mutlu olabilecekleri alışveriş merkezlerinde oturup, çay kahve içebilecekleri kafelerde, dinlenme yerlerinde hatta sanat alanlarında, sergi alanlarında geçirme imkanını bulabilecekler." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın, bir yaşam merkezi olarak dizayn edildiğini dile getiren Turhan, "Bugün heyecanımı maruz görün. Bir çok detayı, ayrıntıyı sizlerle paylaşamıyorum ama bunu yaşadıkça insanlar öğrenecek. Buradaki farkındalığı herkesin gelip görmesini isterim. Bizim insanımız ülkesiyle, memleketiyle, iktidarıyla bir kez daha gurur duyacak." dedi.

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise "Tarihi bir ana şahitlik etmekten, çalışan arkadaşlarımızla ve yolcularımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Türk Milletine, Türk insanına gurur veren bir projenin açılışını beraber yapıyoruz." dedi.

Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın havacılık kuralları gereği 30 Ekim'de güvenlik aramasından geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün 11.10'da Ankara'ya, 17.30'da da Lefkoşa'ya bir seferimiz olacak. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir ve Lefkoşa'ya günlük birer sefer yapacağız. 8 Kasım'dan itibaren Bakü'yü de ekleyeceğiz. Günde 5 seferle bu 2 ay boyunca denemeye devam edeceğiz. Buradaki esas amacımız, 1 Ocak'ta hiçbir eksiği olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden, Atatürk Havalimanı'ndaki bütün operasyonumuzu buraya taşımak. Şu anda baktığınızda çok güzel bir havalimanımız var. Aslında yüzde 99'u bitmiş. Varsa bir küçük kusur yolculuğumuzun aksamamasını istiyoruz."

İstanbul Havalimanı'nın yapımı dolayısıyla gurur duyduğunu kaydeden Ekşi, "42 ayda bu kadar devasa bir projenin bitmesi ve hizmete açılması bir Türk mucizesi olarak sayılabilir. Bu havalimanının birkaç sene sonra Türkiye için ne ifade ettiğini hep beraber göreceğiz. Global bir aktarma merkezi haline gelecek bir yerde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bu İpek Yolu dediğimiz aktarma merkezlerinin buraya gelip, buradan dağılacağı bir havalimanından bahsediyoruz. Biz o yüzden yeni havalimanımıza yönelik olarak, vizyon çalışmamızda, dünyanın dört bir yanından buraya gelecek ve buradan dağılacağı bir akış konsepti oluşturduk. Aynı zamanda kabin memurlarımıza milli renklerimize uygun ilk defa yeni bir konsept çalışması yapıldı. Biz bu yeni evimizi, yeni havalimanımızı çok seviyoruz. İsmi de çok güzel oldu. Dolayısıyla inşallah burası hem Türk Hava Yolları'na (THY) değer katacak hem de THY burayla çok daha yükseklere ulaşacaktır."