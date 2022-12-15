İstanbul Havalimanı'nda kaçak samur postu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Moskova-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu 3 kişi şüpheli bulundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dış Hatlar Terminali'nden ülkeye giriş yapmak üzereyken durdurulan şahıslar, valizlerinde yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince muayene peronlarına alındı.

Detaylı aranmak üzere açılan valizlerden çıkan çok sayıda hayvan postunun samurlara ait olduğu belirlendi.

Ele geçirilen samur postların bin 200 adet ve 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu saptandı.

Postlara el konulurken olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (AA)