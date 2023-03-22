İstanbul için tsunami raporu: Dalgalar o ilkokula kadar ulaşacak!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bir kez daha gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin uzmanların uyarıları devam ediyor. Kentin Avrupa Yakası’nın başlıca yerleşim merkezleri Fatih, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri’nin tsunami riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Tsunami Risk Analizi ve Eylem Planı kitapçığında Cerrahpaşa, Aksaray ve Katip Kasım mahallelerindeki bazı yapıları su basma riski, sırasıyla yüzde 46.1, yüzde 44.6 ve yüzde 44.4 olarak sıralanıyor.

"İlkokula kadar ilerleyecek"

Milliyet gazetesinin haberine göre; Yedikule’ye dikkat çekilen raporda, “Deniz altı heyelanı kaynaklı bir tsunami durumunda sahil yolunda ilerleyen dalgaların alt geçitlerden ve tren yolu güvenlik duvarları üzerinden aşarak Kadırga İlkokulu’na kadar ilerleyeceği hesaplanmıştır.”

Büyükçekmece için hazırlanan raporda Fatih ve Mimar Sinan Mahallelerinde yüzde 17’lik su basma riski olabileceğinin altı çiziliyor. Küçükçekmece’de olası bir tsunaminin Kanarya, İstasyon ve Yarımburgaz mahallelerinde risk yaratacağına dikkat çekiliyor.

Raporda, Silivri’ye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde mesken yapılarının yüzde 31.6’sı su basmasından etkilenirken, Balaban Mahallesi’ndeki mesken yapılarının yüzde 28.6’sının suyla teması olduğu tespit edilmiştir."

Avcılar için, "Denizköşkler Mahallesi’nde yüzde 17.5’lik su basma alanı yüzdesi hesaplanıyor" denilirken, Zeytinburnu için, "Kazlıçeşme’de idari yapıların yüzde 3.1’nin, ticari binaların yüzde 7.3’ünün su basmalarından etkilenebilir" tahmininde bulunuldu.