İstanbul için yağmur uyarısı!

. Yapılan tahminlerde bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Karadeniz için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. 5 günlük tahminlerde ise bugünden başlayarak salı gününe kadar yağışlı havanın yurdun büyük bölümünde etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara'nın ve Balıkesir'in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.