İstanbul kavruluyor! AKOM uyardı: Sıcaklık hafta sonu 37 dereceye çıkacak
İstanbul'da Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Cuma günü öğle saatlerinde 35 dereceyi gören kentte, hafta sonu sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Rüzgarın zaman zaman 50 km hıza ulaşması beklenirken, kentte yağış ise beklenmiyor. Sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkili olmaya devam edeceği öngörülürken AKOM, vatandaşları mevsim normallerinin üzerindeki bu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, termometreler 35-37 derece aralığında seyrediyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.
Bugün sabah saatlerinde 26 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 35 dereceye kadar yükselirken akşam 28, gece ise 25 derece seviyelerinde olacak. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) orta kuvvette, zaman zaman ise saatte 50 km'ye kadar ulaşan şiddette esmesi bekleniyorken yağış ihtimalinin olmadığı açıklandı.
Yeni haftada da sıcaklıklar düşmeyecek
Haftalık tahminlere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 35-37 derece arasında seyredecek. Pazartesi ve salı da benzer şekilde açık ve sıcak geçecek. Çarşamba ve perşembe günleri ise hava kısmen serinleyerek parçalı bulutlu olacak ancak yine de 30 derecenin üzerinde kalması bekleniyor.
Uzmanlar, sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini hatırlatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemlerin alındığını belirtti.