İstanbul'da Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, termometreler 35-37 derece aralığında seyrediyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Bugün sabah saatlerinde 26 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 35 dereceye kadar yükselirken akşam 28, gece ise 25 derece seviyelerinde olacak. Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) orta kuvvette, zaman zaman ise saatte 50 km'ye kadar ulaşan şiddette esmesi bekleniyorken yağış ihtimalinin olmadığı açıklandı.

Yeni haftada da sıcaklıklar düşmeyecek

Haftalık tahminlere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 35-37 derece arasında seyredecek. Pazartesi ve salı da benzer şekilde açık ve sıcak geçecek. Çarşamba ve perşembe günleri ise hava kısmen serinleyerek parçalı bulutlu olacak ancak yine de 30 derecenin üzerinde kalması bekleniyor.

Uzmanlar, sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini hatırlatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemlerin alındığını belirtti.