İstanbul Maltepe'de Ozzy Osbourne için lokma dağıtıldı

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz sanatçı Ozzy Osbourne'un hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'un Maltepe ilçesinde lokma dağıtıldı.

'Karanlığın Prensi' olarak anılan Osbourne'un anısına düzenlenen etkinliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, kısa sürede büyük ilgi gördü. Lokma dağıtımını organize eden kişilerin kim olduğuna dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

Ailesi: Etrafı sevgiyle kuşatılmıştı

76 yaşında hayatını kaybeden Osbourne'un vefatını ailesi duyurdu. Açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesi yanındaydı ve etrafı sevgiyle kuşatılmıştı. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Cenaze törenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

2019 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Osbourne, geçtiğimiz 5 Temmuz'da doğduğu şehir Birmingham'da, Black Sabbath grubu ile son kez sahneye çıkmıştı.

Ozzy Osbourne kimdir?

Asıl adı John Michael Osbourne olan sanatçı, 1948 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1960'ların sonunda katıldığı Black Sabbath grubuyla adım atan Osbourne, grubun kurucu üyelerinden biri olarak heavy metal müziğin temel taşlarını attı.

Black Sabbath ile 8 albüm kaydettikten sonra 1978'de gruptan ayrılarak solo kariyerine yöneldi. Toplam 13 solo albüm çıkaran Osbourne, 2013 yılında grubuyla yeniden bir araya gelerek “13” adlı albüme imza attı.

2016'da Black Sabbath'ın müziği bırakmasının ardından solo çalışmalarına devam eden sanatçı, son olarak 2022'de Patient Number 9 adlı albümünü yayımladı. Müzik dünyasında “Karanlığın Prensi” ve "Metalin Babası" gibi unvanlarla anılan Osbourne, ilk 7 albümünün her biriyle 2 milyondan fazla satış başarısı elde etti.