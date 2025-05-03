İstanbul sallanıyor, vatandaş tedirgin! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması
İstanbul'da Silivri açıklarında Kandilli'ye göre 3,9, AFAD'a göre 3,7 büyüklüğünde gerçeleşen deprem, 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik depremin korkusunu henüz atlatamayan vatandaşlarda büyük panik yarattı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan bugünkü depremin 6,2'lik depremin artçı sarsıntısı olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ercan "Her şey olağan. Kaçışmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.
Marmara Denizi'nde Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarına denk gelen bölgede bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 3,9, AFAD ise 3,7 olarak verdiği deprem, İstanbul'da yine büyük panik yarattı.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.
X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda Prof. Dr. Ahmet Ercan, bugün yaşanan depremin 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti.
Depremin bu kez batıda, Marmaraereğlisi yönünde olduğunu aktaran Ahmet Ercan "Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" yazarak yüreklere su serpti.
Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 3, 2025
Yurt dışındayım. BOSNA-HERSEK. Arayacaklar WhatsApp ‘dan arayabilirler.
Uğurlusu olsun. pic.twitter.com/aIIw8hV4p1