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İstanbul sallanıyor, vatandaş tedirgin! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması

İstanbul'da Silivri açıklarında Kandilli'ye göre 3,9, AFAD'a göre 3,7 büyüklüğünde gerçeleşen deprem, 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik depremin korkusunu henüz atlatamayan vatandaşlarda büyük panik yarattı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan bugünkü depremin 6,2'lik depremin artçı sarsıntısı olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ercan "Her şey olağan. Kaçışmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Ege Kayan [email protected]
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İstanbul sallanıyor, vatandaş tedirgin! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması
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Marmara Denizi'nde Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarına denk gelen bölgede bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 3,9, AFAD ise 3,7 olarak verdiği deprem, İstanbul'da yine büyük panik yarattı.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda Prof. Dr. Ahmet Ercan, bugün yaşanan depremin 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti.

Depremin bu kez batıda, Marmaraereğlisi yönünde olduğunu aktaran Ahmet Ercan "Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" yazarak yüreklere su serpti.

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