16 Haziran 2018

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birçok vatandaş memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için İstanbul'dan ayrıldı. Vatandaşların şehri terk etmesiyle birlikte İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı başladı. İstanbul yolları bayramın birinci ve ikinci günü bomboş kaldı. Trafiğin sürekli yoğun olmasıyla bilinen E-5 karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.

İstanbul trafiğinin rahat olduğunu fakat iş olmadığını söyleyen taksi şoförü Derviş Yiğit, "İstanbul trafiği şu anda boş hiç kimse yok. Zaten sokaklarda da hiç kimse yok. Trafik iyi ama işler yok" şeklinde konuştu.