İstanbul Valisi: 40 bin polis, 6 bin jandarma görev başında

24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için eşi Şeyma Şahin ve kızıyla saat 10.00’da oy kullanacağı Florya’daki Aybars Ak Ortaokulu’na gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, burada vatandaşlarla selamlaştı.

Oy kullanacağı "1108" numaralı sandığa giden Şahin, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girerek, oyunu kullandı.

Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir seçim yaptığını, kendilerinin de vatandaş olarak görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Bu seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçileceğini anımsatan Şahin, "İnşallah milletimiz için, ülkemiz için çok hayırlı sonuçlar tahakkuk edecektir. Ülkemiz, inşallah müreffeh yarınlara daha bir şevkle ve gayretle, yeni bir heyecanla yürümeye devam edecektir." diye konuştu.

Vali Şahin, seçim süresince İstanbul'un hiçbir yerde problem olmadığını, bütün vatandaşların akşama kadar özgür iradelerini huzur-u kalple ve büyük bir güvenle sandığa yansıtacaklarını belirtti.

Emniyet ve jandarma birimleriyle tedbirleri aldıklarını ifade eden Şahin, "İnşallah, bunlara hiç ihtiyaç kalmadan en güzel şekilde, çok olgun bir şekilde, daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de vatandaşlarımız oylarını kullanacak ve güzel bir seçim idrak etmiş olacağız. Bütün unsurlarımız görevde. Yani yaklaşık 40 bin polisimiz ve altı bin jandarmamız görevinin başında." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA