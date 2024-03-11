İstanbul Valisi Davut Gül’den DÜNYA’ya ziyaret

DÜNYA Gazetesi’nin 44 yıldır sürdürdüğü doğru, tarafsız ve objektif yayıncılık anlayışı ile Türkiye’nin köklü ve güvenilir yayın kuruluşlarından biri haline geldiğini belirten Vali Davut Gül, DÜNYA Gazetesi’nin yeni İmtiyaz Sahibi Umut Güner ve CEO Burcu Kösem’e gazete ve işleyişi ile ilgili sorular yöneltti.

Samimi geçen görüşmede, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle İstanbul genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin aynı zamanda milli bir güvenlik sorunu olan deprem konusundaki afet yönetim planı, İstanbul’da oluşan plansız yerleşim ile ilgili alınan önlemler ve il özelinde Valiliğin üstlendiği ve gerçekleştirdiği projeler konuşuldu.

Valiliğin başarı ile gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra özellikle yoksullar ve evsizlerle ilgili yürütülen projeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner, DÜNYA Gazetesi’nin 44. yılı anısına Vali Davut Gül’e plaket sundu.