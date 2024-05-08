İstanbul Valisi Gül'den Eyüpsultan'da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü hakkında açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği programda yaptığı ve İstanbul'un asayişine dair ilk 4 ay verilerini paylaştığı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Gül, bir gazetecinin, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürünün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Daha öncesinde de okullarda öğretmenlere ve yöneticilere yönelik saldırılar söz konusu. Bununla ilgili özel bir çalışma söz konusu mudur?" sorusunu yöneltmesi üzerine yanıt vererek açıklama yaptı.

"Hepimizi çok derinden üzdü"

"Biraz önce açıkladığımız 4 aylık veriler bize suçla, suçluyla kararlı bir mücadeleden bahsettiğimizi ve bunu yaptığımızı gösteriyor. Dünkü hadisede tabii okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi, böyle bir saldırının olması hepimizi çok derinden üzdü. Ama İstanbullular şunu biliyor, İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor ve her gün içimize, vicdanımıza sinmeyen birçok suçun işlendiğini görebiliyoruz. Önemli olan o suçların azalması, faili meçhul kalmaması ve cezalandırılması. Baktığımızda 4 aylık rakamlara bu kararlılığı görüyoruz. İstediğimiz, hiç kimsenin tasvip etmediği olaylarla bundan sonra da karşılaşabiliriz ama güvenlik kuvvetlerimiz, devlet, millet olarak herkes hem vicdani hem hukuki anlamda yapılması gereken neyse onları zaten yapıyor. Bu şehirde suç işleyenlerin, işledikleri suçların yanına kar kalmadığını görüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Olayın geçmişi

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı. Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından kaçan Y.K. emniyet ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalandı. Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.