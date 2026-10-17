İstanbul ve çevresinde tehlike büyüyor: Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ekim Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların şiddetini artıracağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Mardin, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'in doğusu, Muğla, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri ile Çorum çevrelerinde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

İstanbul dahil birçok ilde şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağını bildirdi.

İstanbul genelinde kuvvetli sağanak beklenirken, kentin kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini daha fazla artıracağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bursa ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Yurt genelinde etkili olacak yağışlı havayla birlikte bazı bölgelerde yılın ilk kar yağışı da görülecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Bursa ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Fırtınanın hızı 80 kilometreye ulaşacak

Yağışların yanı sıra yurdun birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkili olacak.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının saatte 50-70 kilometreye, yer yer ise 80 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nin tamamında ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle bölgenin iç kesimleri, İzmir'in doğusu ve Muğla genelinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak alarmı

Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Batı Akdeniz, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı hava etkisini gösterecek. Ankara ve Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Karadeniz'de yağışların şiddeti artacak

Batı Karadeniz'de bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sinop dışında bölgenin büyük bölümünde yağışların kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Orta Karadeniz'de de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise Şanlıurfa dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te yağışlı hava beklenirken, Şanlıurfa'da parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.