AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Sağanak yarın şiddetlenecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini sürdüren yağışlı havaya ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada, İstanbul genelinde devam eden sağanağın yarın şiddetini artırmasının beklendiği belirtilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisi altında bulunuyor.

Bazı ilçelerde metrekareye 278 kilogram yağış düştü

Salı sabahı başlayan ve aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak, özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili oldu.

Bu bölgelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştüğü bildirildi.

Yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yarın bu ilçelerde yağış şiddetlenecek

AKOM'un değerlendirmesine göre, gün boyunca İstanbul genelinde aralıklarla devam edecek yağışların Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın ise özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan başta olmak üzere kent genelinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Mahsur kalan 622 kişi kurtarıldı

İBB ekiplerinin kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak güvenli bölgelere tahliye ettiği açıklandı.

Yağışların ardından ulaşımda yaşanan aksamalara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile'nin Geredeli Mahallesi'ndeki Geredeli Caddesi dışında kentteki tüm yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.