Yarın Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

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İstanbul'un ardından şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli ve Sakarya'da da 16 Ekim Cuma günü il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya'da karar üniversiteleri de kapsarken, her iki ilde belirlenen gruplardaki kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kocaeli'de tüm eğitim kurumları için ara kararı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kentte yağışın etkisini azaltarak da olsa sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Bu nedenle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında cuma günü eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Valilik açıklamasına göre kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel bir gün idari izinli olacak.

Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu veya rehabilitasyon merkezine devam eden ya da 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri de zorunlu hizmet yürütenler hariç bu kapsamda değerlendirilecek.

Sakarya'da üniversiteler de karara dahil edildi

Sakarya'da ise turuncu kodlu yağış uyarısının ardından, beklenen sağanağın günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle eğitime ara verildi. Valilik, kararın kapsamını ve idari izin uygulamasını şöyle açıkladı:

"Meteorolojik verilere göre ilimize ‘turuncu kodlu' şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda ve ayrıca Rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

Su baskını ve taşkın riskine karşı uyarı

Yetkililer, vatandaşlardan kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ekiplerin de olası su baskını ve taşkınlara müdahale için hazır beklediği belirtildi.