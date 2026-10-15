İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Cuma günü İstanbul okul var mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da bazı ilçelerde metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Vatandaşlar büyük zorluk çekerken can kayıpları da yaşandı. Okullar tatil edildi. Yağışlar devam ederken sık sık gelen soru "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" oluyor.

Cuma günü İstanbul'da okul var mı?

İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı 16 Ekim 2026 Cuma günü için okulların tatil olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Gül, İstanbul şiddetli yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma günü edildiğini okulların tatil edildiğini açıkladı. Motosiklet yasağının da devam edeceği duyuruldu.