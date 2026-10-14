İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul yarın okul var mı?

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İstanbullular uzun zamandır böyle yağış görmedi. Geceden bu yana yağış devam ederken uzmanalar olumsuz durumlara karşı vatandaşı uyardı. Art arda gelen uyarıların ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" sorusu da hızlandı.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliğinden ve Milli Eğitim Bakanlığından İstanbul için okul tatil duyurusu gelmedi.

Akşam saatlerinden olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.