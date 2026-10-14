Fransa vizesinde yeni dönem: Randevu sistemi değişiyor

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Fransa'nın Türkiye'deki vize başvurularında yeni dönem 15 Ekim 2026'da başlayacak.

Vize başvurularını yürüten aracı kurumun açıklamasına göre, belirli kategorilerde doğrudan randevu alma uygulaması sona erecek. Başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için öncelikle bekleme listesine kayıt yaptırması gerekecek.

Yeni sistem kimleri kapsıyor?

Yeni randevu sistemi, ilk kez kısa süreli turistik veya özel ziyaret vizesine başvuracak kişileri kapsayacak.

Ayrıca son iki yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenler de bekleme listesine kayıt yaptıracak.

Ankara ve Gaziantep'ten başvuru yapan tır şoförleri de yeni uygulamaya dahil edilecek.

Almanya'da da benzer sistem uygulanıyor

Almanya'nın Türkiye'deki vize başvurularında da benzer bir randevu sistemi kullanılıyor. Başvuru sahipleri, aracı kurumun internet sitesi üzerinden ön kayıt oluşturduktan sonra kendilerine randevu tarihi atanmasını bekliyor.

Randevu bilgileri başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletiliyor. Başvuru sahipleri, gönderilen bağlantı üzerinden randevularını onaylayabiliyor veya iptal edebiliyor.

Bekleme süresi 11 aya kadar çıkabiliyor

Almanya'nın vize başvurularını yürüten aracı kurumun açıklamasına göre, Türkiye'deki üç dış temsilcilikte yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu ve başvuru süreçlerinde uzun bekleme süreleri oluşabiliyor.

Randevu alınmasından vize başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen sürenin 11 aya kadar uzayabileceği belirtiliyor.