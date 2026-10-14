Trump 4,4 milyar dolarlık yatırım açıkladı: Tayvan doğrulamadı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da duyurduğu 4,4 milyar dolarlık enerji yatırımı, anlaşmanın kesinleşip kesinleşmediği sorusunu gündeme taşıdı. Washington, Tayvan'ın 20 yıl boyunca büyük miktarda doğal gaz satın alacağını açıklarken Taipei yönetimi aynı taahhütleri doğrulamadı.

Trump 20 yıllık gaz anlaşması açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ekim'de Alaska'nın Wasilla kentinde düzenlenen seçim mitinginde, Tayvan'ın Alaska LNG projesinde üretilecek doğal gazın yüzde 30'unu satın almayı kabul ettiğini söyledi.

Trump'a göre alımlar 20 yıl boyunca devam edecek. ABD Başkanı, bu uzun vadeli taahhüdün yıllardır hayata geçirilmeye çalışılan Alaska doğal gaz projesinin başarısını güvence altına alacağını savundu.

Aynı etkinlikte konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise Tayvan'ın projenin geliştirilmesine 4,4 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Ancak açıklamalarda anlaşmanın bağlayıcı olup olmadığına, yatırımın hangi takvimde gerçekleştirileceğine ve gaz satış fiyatına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Geçen yıl imzalanan belgede dikkat çeken ayrıntı

Trump'ın duyurusundaki en önemli soru işareti, Tayvan'ın daha önce imzaladığı bir anlaşmadan kaynaklanıyor.

Tayvan'ın kamuya ait enerji şirketi CPC Corporation, 20 Mart 2025'te Alaska Gasline Development Corporation ile doğal gaz alımı ve olası yatırım için niyet mektubu imzalamıştı.

Alaska Gasline Development Corporation'ın resmî yönetim kurulu sunumuna göre bu belge, 20 yıl boyunca yılda 6 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımını öngörüyordu.

Dikkat çekici nokta ise şu: Alaska LNG projesinin planlanan yıllık ihracat kapasitesi 20 milyon ton. Trump'ın yeni açıkladığı yüzde 30'luk alım oranı da tam olarak yıllık 6 milyon tona karşılık geliyor.

Böylece yeni açıklanan alım miktarıyla Mart 2025'teki niyet mektubunda bulunan miktarın aynı olduğu görülüyor.

Ancak önceki belge açıkça bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla Trump'ın sözünü ettiği alımların kesin bir ticari sözleşmeye dönüşüp dönüşmediği henüz netlik kazanmadı.

Tayvan yönetimi 4,4 milyar doları doğrulamadı

Trump ve Lutnick'in açıklamalarının ardından Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai'ye yeni anlaşma soruldu.

Cho, hükümetinin temel görevinin ülkenin enerji arzını istikrarlı hale getirmek ve enerji sisteminin dayanıklılığını artırmak olduğunu söyledi.

Başbakan, petrol, doğal gaz ve elektrik tedarikinde güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını vurguladı. Ancak 4,4 milyar dolarlık yatırım tutarını veya üretimin yüzde 30'unun satın alınacağına ilişkin açıklamayı doğrudan doğrulamadı.

Tayvan Ekonomi Bakanlığından da söz konusu rakamları teyit eden bir açıklama gelmedi.

CPC Corporation'ın Temmuz 2025'te yayımladığı resmî açıklamada ise Alaska LNG projesine katılımın ticari koşullar, finansal etkiler ve yatırım riskleri değerlendirilerek kararlaştırılacağı belirtilmişti.

Bu nedenle ABD yönetiminin duyurduğu rakamların, tamamlanmış bir yatırım anlaşması olarak değerlendirilmesi için Tayvan tarafının resmî teyidi önem taşıyor.

20 milyon tonluk proje için finansman aranıyor

Alaska LNG projesi, Alaska'nın kuzeyindeki doğal gaz rezervlerini güney kıyısına ulaştırarak Asya pazarlarına ihraç etmeyi amaçlıyor. Projenin büyük bölümünü Glenfarne Group geliştiriyor. Planlanan ihracat kapasitesi yılda 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz düzeyinde bulunuyor.

Glenfarne'ın Şubat 2026'da yayımladığı resmî açıklamaya göre şirket, projenin finansmanını sağlayabilmek için yıllık 16 milyon tonluk üretimi uzun vadeli satış anlaşmalarıyla güvence altına almayı hedefliyor.

Şirket aynı açıklamada Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Fransa merkezli alıcılarla yıllık toplam 13 milyon ton için ön anlaşmalar bulunduğunu bildirmişti.

Ancak ön anlaşmaların bağlayıcı satış sözleşmelerine dönüştürülmesi, finansmanın kesinleşmesi açısından önem taşıyor. Projenin ticari başarısı yalnızca gaz satın almak isteyen ülkelerin bulunmasına değil, inşaat maliyetlerine ve uzun vadeli satış fiyatlarının rekabetçi olmasına da bağlı.

Güney Kore'nin yatırımında da benzer belirsizlik var

Alaska LNG projesi, Trump yönetiminin Asya ülkeleriyle yürüttüğü enerji ve ticaret görüşmelerinde önemli yer tutuyor. ABD Başkanı, daha önce Güney Kore'nin projeye yaklaşık 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Beyaz Saray'ın 13 Ekim tarihli bilgilendirmesinde ise Alaska doğal gaz hattı için 54 milyar dolarlık Güney Kore yatırımı öne çıkarıldı.

Ancak Güney Kore yönetimi, projeye katılımın kesinleşmediğini ve yatırımın ticari açıdan uygulanabilir olması gerektiğini bildirdi. Bu nedenle Güney Kore'ye ilişkin açıklanan tutarların tamamı kesinleşmiş yatırım olarak değerlendirilemiyor.

Tayvan için açıklanan 4,4 milyar dolarlık yatırımın da benzer biçimde hangi aşamada olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.

ABD'nin Asya'ya gaz satış planı ne anlama geliyor?

Alaska LNG projesi, ABD'nin Asya enerji piyasasındaki konumunu güçlendirme stratejisinin parçalarından biri. Alaska'nın Pasifik kıyısından yapılacak sevkiyatlar, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki ihracat tesislerinden Asya'ya uzanan güzergâhlara alternatif oluşturabilecek.

Tayvan açısından ise doğal gaz arzını farklı ülkelerden sağlamak, enerji güvenliğinin önemli unsurlarından biri. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve küresel LNG ticaretinde yaşanan aksaklıklar, Asyalı ithalatçıların tedarik kaynaklarını çeşitlendirme isteğini artırıyor.

Bununla birlikte Alaska LNG projesinin henüz planlanan ihracata başlamamış olması, uzun vadeli taahhütlerin uygulamaya geçmesi için yatırım ve inşaat aşamalarının tamamlanmasını gerektiriyor.

Önümüzdeki dönemde belirleyici olacak gelişme, Trump'ın açıkladığı 4,4 milyar dolarlık yatırımın ve 20 yıllık alım planının bağlayıcı ticari sözleşmelerle doğrulanıp doğrulanmayacağı olacak.