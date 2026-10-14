İstanbul için sel alarmı! Mesainizin bitmesini beklemeyin, erken çıkın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken, yağışın günün ilerleyen saatlerinde farklı ilçelerde etkisini artıracağı bildirildi.

İstanbul'da sağanak yağış hangi saatlerde etkili olacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için turuncu kodlu uyarı bulunduğunu belirterek yağışın etkili olacağı saatleri ve ilçeleri paylaştı.

Şen'in açıklamasına göre kuvvetli yağışın ilk dalgasının saat 10.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nın batı ve kuzey kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Bu saatlerde özellikle şu ilçelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi: Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt.

Yağışlı sistemin gün içerisinde hareket ederek İstanbul'un merkezi bölgeleri ile Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağı belirtildi.

İş çıkışı saatlerinde hangi ilçelerde yağış şiddetlenecek?

Prof. Dr. Orhan Şen, akşamüstü ve mesai bitimi saatlerinde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nın birçok ilçesinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

İş çıkışı saatlerinde yağışın etkisini artırması beklenen bölgeler şöyle: Boğaz çevresi, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane, Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir, Çekmeköy ve Şile çevreleri...

Şen, özellikle iş çıkışı saatlerinde trafikte veya dışarıda bulunacak vatandaşları kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

Sağanağın en fazla etkilediği ilçelerden Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı.

Hürriyet Mahallesi Dereyolu'nda yağış nedeniyle caddeyi kaplayan sel suları, bir kadının sürüklenmesine neden oldu. Kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Sel sularına kapılarak sürüklenen kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede bazı araçlar da suya gömüldü.

Esenyurt'taki Haramidere Sanayi Bölgesi'nde ise sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Küçükçekmece'de bodrum katını su bastı: Bir kişi mahsur kaldı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı.

Dairede yaşayan beş kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak ilaç almak için yeniden daireye giren bir kişi içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına dalgıç ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de katıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Binanın alt katlarında biriken suyun, yapının yanındaki su kanalına aktığı görüldü.

Başakşehir ve Sultangazi'de araçlar mahsur kaldı

Başakşehir İkitelli'de sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken yayalar da ilerlemekte güçlük çekti.

Sultangazi'de ise şiddetli yağış cadde ve sokakları suyla kapladı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı. Toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluştu, öğrenciler de yağıştan olumsuz etkilendi.

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri su baskınına müdahale etti. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Aynı mahallede suyla dolan bir alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katını da su bastı.

Beykoz ve Sarıyer'de ulaşım aksadı

Kuvvetli sağanak İstanbul'un kuzey ilçelerinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergâhında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Sarıyer'in İstinye Mahallesi'nde ise yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ağır ilerledi. Yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı: D-100 ve TEM'de uzun araç kuyrukları

Sağanak yağışın etkisiyle 14 Ekim sabahı İstanbul'un her iki yakasında trafik yoğunluğu arttı. Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında ulaşım yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde köprü girişine kadar trafik oluşurken Şile Otoyolu'nun Altunizade-Ümraniye kesiminde de araçlar ağır ilerledi.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Merter, Cevizlibağ ve Ayvansaray mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayrampaşa TEM bağlantı yolu, O-3 yolu ve TEM Otoyolu'nun Tekstilkent ile Metris Cezaevi mevkilerinde de trafik ağırlaştı.

Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde araçlar güçlükle ilerledi. Mecidiyeköy'de her iki yönde yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir ve Saadetdere mevkileri ile Beylikdüzü'nde de ulaşım yavaşladı. D-100 kara yolunun Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu görüldü.

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu

İstanbul'da sağanak yağış yalnızca kara yolu ulaşımını değil, toplu taşımayı da olumsuz etkiledi.

Trafikte yaşanan aksamalar nedeniyle tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

Bazı bölgelerde yolların suyla kaplanması ve araçların hareket edemez hale gelmesi, sürücüler ile yayaların ulaşımını daha da zorlaştırdı.

İstanbul'da günün ilerleyen saatlerine ilişkin kuvvetli sağanak uyarısı sürerken, özellikle akşamüstü ve iş çıkışı saatlerinde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nın birçok ilçesinde yağışın şiddetini artırması bekleniyor.