İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Sağanak cuma gecesi şiddetlenecek

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İstanbul Valiliği, şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzluklar sürerken kentte yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını duyurdu.

Cuma sabahı başlayacak yağışların gece saatlerinden itibaren şiddetlenmesi ve cumartesi İstanbul genelinde kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerini paylaşan Valilik, Marmara’nın doğusunda halen etkili olan kuvvetli yağışların bu gece etkisini kaybedeceğini, ancak bölgenin cuma sabahından itibaren yeniden yağış alacağını bildirdi.

İlk olarak Avrupa Yakası ve kuzey ilçeler etkilenecek

16 Ekim Cuma günü yağışların, özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

Cuma gecesi etkisini artırması beklenen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul’un tamamında ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak sürmesi tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat

Valilik, 14 Ekim’de yaşanan şiddetli yağışların neden olduğu olumsuz koşulların henüz ortadan kalkmadığına dikkat çekti. Yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski taşıdığı belirtilerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.