Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Karayolları Genel Müdürlüğüne 50 sürekli işçi alımı gerçekleşecek. Bugün kura çekildi, sonuçlar bekleniyor. Adaylar sürekli olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları açıklandı mı" sorusuna cevap arıyor.
KGM taşra teşkilatı hizmet birimlerine 50 sürekli işçi alınacak. Başvurular 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Bugün kura çekimi ise saat 09.30'da yapıldı. Adaylar heyecanla sonuçları beklerken sık sık "Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları açıklandı mı?
Hayır, Karayolları Genel Müdürlüğü kura sonuçlarını henüz ilan etmedi. Saat konusunda bilgi geçilmiş değil.
Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecek.