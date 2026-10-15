İsmail Kartal istifa etti mi? Kartal gönderildi mi?

Fenerbahçe dün akşam Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı Kanarya sahadan 6-0'lık yenilgi ile ayrılırken sarı-lacivertlilerin futbolu eleştiri aldı. İsmail Kartal da eleştirilerin odağındaydı. Sık sık "İsmail Kartal istifa etti mi" sorusu geliyor.

İsmail Kartal istifa etti mi?

Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden İsmail Kartal'ın istifa ettiğine dair bir duyuru gelmedi.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Aston Villa mağlubiyeti sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

“Bize göre normalde maçın hakkı bu değil. Futbolun en yüksek seviyesinde mücadele ediyorsunuz. Bu yüksek seviyede mücadele ettiğiniz zaman bu kadar basit pas hataları ve top kayıpları yapmamanız lazım. Yaptığınızda ise sizi çok çabuk cezalandırılıyorlar. Bu akşamki maç maalesef böyle oldu. Çok basit top kayıpları yaptık. Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamamız gerekiyordu. Ben, ekibim ve oyuncularım bundan çok önemli dersler çıkardık. Bu hepimize büyük bir ders oldu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe camiası adına kabul edilebilir bir skor değil. İki-üç gün sonra çok önemli lig maçımız var. Onu düşünmek zorundayız. Bunu unutup en kısa zamanda Alanyaspor maçına konsantre olmalıyız. Bunu bir kenara bırakıp hep birlikte o maça hazırlanmalıyız. Skor ve sonuçtan dolayı camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileriz.”