CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi. Müslim Sarı, MYK kararı doğrultusunda yapılan görevlendirmeyi duyurarak Gürsel Tekin'e teşekkür etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel'in getirildiği bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığına ilişkin görevlendirmeyi Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir.
Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz.
Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun.”