AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Yağışlar devam edecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da dün başlayan ve bazı bölgelerde sel ile su baskınlarına yol açan sağanak yağışların etkisi sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni hava tahmin raporunu yayımladı. AKOM, kentte soğuk ve yağışlı havanın yeni haftanın başına kadar etkili olacağını, özellikle 17 Ekim Cumartesi günü yağışların kuvvetleneceğini bildirdi.

AKOM'un 15 Ekim Perşembe tarihli raporuna göre, İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının sabah ve akşam saatlerinde 14, öğle saatlerinde 15, gece saatlerinde ise 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Cumartesi günü yağışlar şiddetini artıracak

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Gün boyunca metrekareye 15 ila 30 kilogram yağış düşmesi beklenirken, sıcaklığın 11 ila 14 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

17 Ekim Cumartesi günü ise yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Kent genelinde kuvvetli sağanak öngörülürken, metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebileceği bildirildi. Hava sıcaklığının ise en düşük 11, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava yeni haftaya kadar sürecek

AKOM, İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sisteminin 19 Ekim Pazartesi gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğini açıkladı. Bu süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, genel olarak 15 ila 17 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günleri ise aralıklı yağmur geçişlerinin yeniden görülebileceği bildirildi.

Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacak

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul'da rüzgarın poyraz ve yıldız yönlerinden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kentte nem oranının yüzde 65 ila 95 arasında değişmesi beklenirken, perşembe günü yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.