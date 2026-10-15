İstanbul ve Marmara'da sel tehlikesi devam ediyor: Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, özellikle İstanbul ve Marmara'nın doğusunda yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

İstanbul ve Marmara'da şiddetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Tekirdağ dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor. Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın da saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul'da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, hava sıcaklığının 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bakan Çiftçi'den vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 16 Ekim tarihine kadar 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını hatırlatarak, özellikle Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sakarya ve çevresinde hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Çiftçi, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarıları dikkate almaları konusunda çağrıda bulundu.

Sel ve su baskını riskine karşı uyarı

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, kuvvetli yağışlar yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak. Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında da yer yer kuvvetli yağışlar görülecek.

İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle yoğun yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Batı Karadeniz'de yağışlar şiddetini artıracak

Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Düzce ve Kastamonu'da öğle saatlerinden sonra yağışların şiddetini artırması beklenirken, Zonguldak'ta çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor. Bolu'da ise öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de sağanak yağışların etkili olacağı, özellikle Samsun ve Orta Karadeniz kıyılarında gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetleneceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış alarmı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı hava etkisini gösterecek. Bölgenin batı kesimleri ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Malatya'da da yağışların yer yer etkisini artıracağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, Adıyaman çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği belirtildi.

Fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Yağışların yanı sıra yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkili olacak. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağışlara ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları Trakya'da artarken, diğer bölgelerde azalacak. Sıcaklıkların ülke genelinde büyük ölçüde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 17, Ankara'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 24, Samsun'da 21, Trabzon'da 23, Erzurum'da 16 ve Diyarbakır'da 24 derece olması öngörülüyor.