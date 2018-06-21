İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak bugün inecek

21 Haziran 2018

Türkiye'nin dev projelerin arasında yer alan ve yapımına tüm hızıyla devam edilen İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçak bugün inecek.

Havalimanının ilk konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

İlk uçuş öncesi son hazırlıklar sürerken, uçağın 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste ineceği öğrenildi.

Ekonomiyi canlandıracak

3. Havalimanı'nın ekonomiyi de canlandırması bekleniyor. Havalimanının 2025’te ekonomiye katkısının 20 milyar doları bulacağı ifade ediliyor. Bu rakam, dünyadaki 103 ülkenin milli gelirinden daha fazla.

Yeni havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılması planlanıyor.