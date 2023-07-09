İstanbul'a 402 yeni taksi

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararıyla ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüşümü kapsamında ilk etapta 402 yeni taksinin hizmete girdiği anlatıldı.

Dönüştürülen taksilerin daha nitelikli olarak geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildiği belirtilen açıklamada, taksi içerisine yolcu ve şoför arasında güvenlik korunağı konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şoförle yolcu arasındaki iletişimin, taksi içerisindeki bas-konuş sistemiyle sağlandığı belirtildi.

Nakit para alışverişi için de araçta açılıp kapanabilen kapakların bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu sistemin hem kredi kartı hem de İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine de entegre edildiği kaydedildi.

Şoförler 'özenle' seçilmiş

Yeni taksilerde görme engelli yolcular için braille alfabesinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, araç içerisindeki taksimetrede bilgilerinin anonsla aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, çeşitli eğitimlerden geçen yeni taksi şoförlerinin güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'ne (TUDES) göre hiç cezası olmayan şoförler arasından seçildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, taksi şoförü ceza aldığı takdirde taksi plakasının dönüşümden önceki haline döneceği ifade edildi.