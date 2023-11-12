İstanbul'a bir kez daha sağanak geliyor: Valilik 13 Kasım sabah için uyardı
İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
İstanbul'da dün gün boyu etkili olan sağanak ve fırtına, kentte trafiği durma noktasına getirmişti. Bazı yerlerde ağaçlar yollara devrilmişti.
Valiliğin, X sosyal medya hesabından yarın için uyarıda bulundu.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."