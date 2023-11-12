İstanbul'a bir kez daha sağanak geliyor: Valilik 13 Kasım sabah için uyardı

İstanbul'da dün gün boyu etkili olan sağanak ve fırtına, kentte trafiği durma noktasına getirmişti. Bazı yerlerde ağaçlar yollara devrilmişti.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yarın için uyarıda bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."