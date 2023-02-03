İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Okullar tatil edilebilir
Yurt genelinde beklenen kar yağışına karşın peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışı, pazar günü etkisini artıracak. Pazartesi ve salı günleri de devam edecek olan kar yağışı nedeniyle okul tatili uzayabilir.
Kurak geçen Ocak ayının ardından Şubat, soğuk ve yağışlı başladı.
Beklenen yağışlara ilişkin NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların tipiye çevirebileceğini hatta okul tatilinin uzayabileceğini söyledi. Çalışkan, Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarılarda bulundu.
Beyaz örtü Ege'ye de geliyor
Çalışkan, pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacağını ifade ederek, bu yağışların Antalya'ya kadar ineceğini ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.