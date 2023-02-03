İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Okullar tatil edilebilir

Kurak geçen Ocak ayının ardından Şubat, soğuk ve yağışlı başladı.

Beklenen yağışlara ilişkin NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların tipiye çevirebileceğini hatta okul tatilinin uzayabileceğini söyledi. Çalışkan, Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Beyaz örtü Ege'ye de geliyor

Çalışkan, pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacağını ifade ederek, bu yağışların Antalya'ya kadar ineceğini ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.