İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışının ne zaman görüleceği ise merak konusu... Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NTV Meteorolojik Editörü Dilek Çalışkan, “Ocak ayının sonu ile şubat ayınında başında kar yağacak illerimiz olacak” dedi.

İstanbul’da bu hafta poyrazın sert eseceğini söyleyen Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.