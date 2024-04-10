İstanbul'a seneye kar yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken tahmin

Bu yıl İstanbul'da etkili bir kar yağışı gerçekleşmedi. Prof. Dr. Orhan Şen'e göre, şehirdeki ısı adası etkisi, kar yağışını nadir hale getiriyor. İstanbul'un sıcaklığını 5 derecenin üzerinde tutan bu etki, kar yağışını engelliyor. Ayrıca, küresel ısınma ve Akdeniz ikliminin değişmesiyle birlikte kar yağışlarının azalması kaçınılmaz hale geliyor.

NTV'nin haberine göre Prof. Dr. Orhan Şen, şehir içindeki sıcaklıkların genellikle 5 derecenin üzerinde seyretmesi, kar yağışını engellediğini ifade ederek, "İstanbul'da yağmadı bu sene kar ama İstanbul'da bundan 40-50 sene önceki kar yağışları yok artık. Yok olmasının nedeni nedir? Yok olmasının nedeni metropol bir şehirde, betonlaşmış bir şehirde ısı adası etkisidir. Isı adası etkisinden dolayı, İstanbul'da kar yağışı çok nadir olur. Düşünün kışın o gökdelenler ısıtılıyor değil mi? Ne ile? Doğal gaz ile ısıtılıyor. O ısı enerjisi nereye gidiyor? Atmosfere gidiyor. Atmosfere gittiği için dışı, havayı 2-3 derece daha ısıtıyor. Dolayısıyla bu büyük şehirlerdeki kar yağmamasının nedenlerinden bir tanesi odur. Bu genel bir değerlendirmedir" şeklinde konuştu.

"Artık kar yağışı azalacak"

Bu yıl kar yağışının azalmasında küresel iklim değişikliğinin de etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "Bunun özelliğini de bu sene El Nino, biraz daha geneline bakarsak küresel ısınmanın artık 1.5 dereceye vardığı için artışı, dolayısıyla bizim enlemlerimizde yani 40 derece enlemlerinde kar yağışı azalacak. Şimdi Akdeniz ikliminden Türkiye çıkıyor, bunun yerine nereye geliyor? Yarı kurak bir iklime geliyor. Dolayısıyla artık yarı kurak iklime döndüğümüz için sıcaklıklar da artık biraz yüksek görünüyor. 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklara 'tropik şehir' deriz. Geçen sene bunlar çok fazla arttı Türkiye'de. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz enlemlerde artık kar yağışı azalacak" diye konuştu.

Şen sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bundan 4 sene önce 2020 ve 1918'de de üstelik kuraklık da vardı, kar yağışı da olmamıştı. Bu sene hiç kar yağışı olmadı. Ama seneye ne olacak? Seneye bakacağız."